Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Haziran 2021 canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde altın fiyatları grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber son dakika canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 503 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 816 TL olarak kaydedildi. Hal böyleyken "14 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu güncel yanıtını arıyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde fiyatlarda nasıl bir yön gelişeceğini merak ediyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…