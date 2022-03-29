CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yaşadığı dalgalanmalarla gündeme gelen altın fiyatları grafiğinde inişli çıkışlı hareketler yerini durgunluğa bıraktı. Haftanın ikinci işlem gününde 918 TL'den işlem gören gram fiyatında göstergeler yeşil olsa da fiyatlarda küçük çaplı hareketlilik seyrediyor. Öte yandan gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "29 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, anlık ve güncel grafiği ile altın fiyatları gelişmeleri...