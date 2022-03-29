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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:48

CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde yaşadığı dalgalanmalarla gündeme gelen altın fiyatları grafiğinde inişli çıkışlı hareketler yerini durgunluğa bıraktı. Haftanın ikinci işlem gününde 918 TL'den işlem gören gram fiyatında göstergeler yeşil olsa da fiyatlarda küçük çaplı hareketlilik seyrediyor. Öte yandan gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip eden vatandaşlar "29 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, anlık ve güncel grafiği ile altın fiyatları gelişmeleri...

CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında bu hafta, ilk günden itibaren bir durgunluk söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda Rusya Ukrayna savaşından diğer piyasalarda olduğu gibi direkt olarak etkilenen altının ciddi yükselişlere imza attığına şahit olmuştuk. Şimdilerde ise vatandaşlar gün içerisinde piyasaların takibini yapmak için "29 Mart 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte serbest piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 833,96

SATIŞ: 858,72

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CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.100,00

SATIŞ: 6.167,0

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CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 833,96

SATIŞ: 858,72

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ALTIN FİYATLARI HAFTANIN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜŞÜŞTE! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.971,00

SATIŞ: 6.011,00

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