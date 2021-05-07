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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 14:25

Kapalıçarşı'da hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların son işlem gününde gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları takip edenler ellerindeki değerli metalin alış satış fiyatına göre hareket etmek istiyor. Son olarak Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmezken sarı metaldeki ani yükseliş yerini durgunluğa bıraktı. Bugün gram 485 lira, 22 ayar bilezik 435 liradan işlem görürken Mayıs ayı sonuna doğru sarı metalin izleyeceği grafik merak konusu oldu. Buna göre; ? 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika gelişmeleri…

Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

üzerindeki hareketliliği haftanın son gününde de merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar sarı metal üzerindeki anlık değişimleri görmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Nisan ayında zirve rakamları gören , Mayıs ayının başında da hareketliliğini sürdürüyor. Özellikle bugün çeyrek altın fiyatı 776 TL'den güne başladı. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik etkiler nedeniyle hareketli bir dönem geçiren ? 7 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları hareketliliği…

Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,90

SATIŞ: 465,72

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.167,00

SATIŞ: 3.268,00

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.542,00

SATIŞ: 1.598,00

Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika hareketliliği! 7 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 776,00

SATIŞ: 799,00

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