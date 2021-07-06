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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.07.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 11:25

Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Uzun süredir durgunluğunu koruyan sarı metalin anlık grafiği değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyenler Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları sorguluyor. En son gram altın 500 TL'nin altına düşerken, cumhuriyet altın fiyatı 3 bin lira civarında seyrediyor. Anlık olarak değişiklik gösteren altın fiyatları serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış rakamları merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 6 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika

Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları gelişmeleri merak ediliyor. Yaz mevsiminde düğün sezonunun açılmasıyla çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak konusu oluyor. Bu noktada canlı ve güncel rakamlar önem kazanıyor. Son olarak gram altının 500 TL'nin altına düşmesi ise alıcısını harekete geçirirken çeyrek altın 810 liradan güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 6 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Son dakika canlı altın fiyatları…

Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.188,80

Satış: 3.251,60

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Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.283,00

Satış: 3.354,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.302,00

Satış: 3.352,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,10

Satış: 482,55

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