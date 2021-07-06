Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları: 6 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Uzun süredir durgunluğunu koruyan sarı metalin anlık grafiği değişiyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyenler Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları sorguluyor. En son gram altın 500 TL'nin altına düşerken, cumhuriyet altın fiyatı 3 bin lira civarında seyrediyor. Anlık olarak değişiklik gösteren altın fiyatları serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış rakamları merak ediliyor. Peki altın fiyatları ne kadar? Bugün 6 Temmuz 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel ve canlı altın fiyatları son dakika