Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gün içerisinde büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Son günlerde yükseliş hareketinin sürdüren ve gram fiyatının yeniden 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla son dönemin rekorunu kıran sarı metalin önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir merak konusu haline geliyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…