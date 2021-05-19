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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.05.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 16:27

'dan bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Gün içerisinde büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. Son günlerde yükseliş hareketinin sürdüren ve gram fiyatının yeniden 500 TL'nin üzerine çıkmasıyla son dönemin rekorunu kıran sarı metalin önümüzdeki günlerde yaşayacağı seyir merak konusu haline geliyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… son dönemin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Bir süredir durgunluğunu koruyan sarı metalde yukarı yönlü hareketler özellikle yatırımcıların dikkatini çekerken bu noktada ise 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? soruları ön plana çıkıyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen yatırımcılar bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 450,31

SATIŞ: 481,72

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.305,00

SATIŞ: 3.355,00

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Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.189,15

SATIŞ: 3.251,99

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları bilgisi geldi! 19 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.189,15

SATIŞ: 3.251,99

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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