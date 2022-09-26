Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

Giriş Tarihi: 26.09.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 07:49

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir yükseliş gösteren yatırım aracında göstergeler son dönemin en düşük seviyelerine kadar düşerken an itibarıyla gram altının fiyatı 971 TL'den işlem görüyor. Bu kapsamda gerek yatırımcılar gerekse bu yönde yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar anlık verileri yakından takip ediyor. Peki, 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son durum ve canlı rakamlar...