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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 07:49

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir yükseliş gösteren yatırım aracında göstergeler son dönemin en düşük seviyelerine kadar düşerken an itibarıyla gram altının fiyatı 971 TL'den işlem görüyor. Bu kapsamda gerek yatırımcılar gerekse bu yönde yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar anlık verileri yakından takip ediyor. Peki, 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son durum ve canlı rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

Kapalıçarşı'dan gelen anlık verilerle altın fiyatları yakında takip edilmeye devam ediyor. Tam, yarım, çeyrek ve gram fiyatı özellikle yatırımcıların odağındayken gün içerisinde çokça kez "26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Son dönemde yaşanan düşüşle beraber büyük rağbet gören yatırım aracının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı, anlık ve güncel rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.484,00

SATIŞ: 6.564,00

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ATA ALTIN FİYATI

6.669,00

6.750,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.626,00

SATIŞ: 1.647,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 972,91

SATIŞ: 973,15

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.220,00

SATIŞ: 3.300,00

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.635,00

6.735,00

CANLI ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ || 26 Eylül 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, düşecek mi, yükselecek mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 905,76

SATIŞ: 937,33

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