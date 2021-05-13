Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.05.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 07:23

'dan gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen , bayramın ilk gününde de milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Son dönemde ufak çaplı da olsa yükselişlere imza atan sarı metal, bu sabah saatlerinde gelen verilere göre gram fiyatı 493 TL olarak kaydedilirken öte yandan çeyrek 815, yarım ise 1630 TL'den işlem görüyor. Bu noktada yatırımlarına yön vermek isteyen binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "13 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alan bir konu da oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde gram fiyatı 493 TL'den işlem görmeye başlarken, altının ufak çaplı yükselişini sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan "13 Mayıs 2021 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Özellikle salgın sürecine dair gelişmelerden direkt olarak etkilenen sarı metalin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol merak konusu haline geliyor. İşte serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 438,95

SATIŞ: 469,89

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri! 13 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.554,00

SATIŞ: 1.613,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA