Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 16 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle 16 Mayıs Pazar günü de milyonların gündemine taşınıyor. Salgın sürecinde ufak çaplı da olsa yükseliş hareketleri devam derken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar detayları merak ediyor. Hal böyleyken "16 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalardan sabah saatlerinden itibaren gelen verilere göre altının gram fiyatının 501 TL'den işlem gördüğü kaydedilirken öte yandan çeyrek fiyatı ise 800 TL'yi aştı. İşte altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar…