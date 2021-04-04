Son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son dönemin en yüksek seviyelerinde seyreden altının bugün gelen verilere göre gram fiyatı 522 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 841 TL'den işlem görüyor. Bu kapsamda "4 Haziran 2021 Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Yatırımcılar altının ilerleyen süreçteki seyrini merak ediyor. İşte Serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…