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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri: 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 08:35

Kapalıçarşı'dan gelişmeleri: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde fiyatlarındaki artışla bu yönde yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşların gün içerisinde araştırma konusu haline gelen sarı metal, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarına devam ediyor. Öte yandan "5 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 476 TL olarak kaydedildi. İşte canlı ve güncel altın fiyatları ve serbest piyasalardan gelen son dakika gelişmeleri…

Son dakika altın fiyatlarında flaş hareket! 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri… Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin bu sabah gelen veriler göz önüne alındığında, gram fiyatı 476, Çeyrek 763 ve yarım fiyatı ise 1517 TL olarak kaydedildi. Bu kapsamda "5 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları güncel yanıtını araştırmaya devam ediyor. Altın fiyatları son dönemde küçük çaplı yükselişlerini sürdürüyor. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar…

Son dakika altın fiyatlarında flaş hareket! 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,74

SATIŞ: 456,21

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Son dakika altın fiyatlarında flaş hareket! 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.100,00

SATIŞ: 3.213,00

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Son dakika altın fiyatlarında flaş hareket! 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00

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Son dakika altın fiyatlarında flaş hareket! 5 Mayıs 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.006,32

SATIŞ: 3.065,63

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