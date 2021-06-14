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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 14.06.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 13:38

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları gelişmeleri... Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde altın fiyatları grafiğinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber son dakika canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. Serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilere göre haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı 503 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 816 TL olarak kaydedildi. Hal böyleyken "14 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu güncel yanıtını arıyor. Yatırımcılar önümüzdeki günlerde fiyatlarda nasıl bir yön gelişeceğini merak ediyor. İşte son dakika altın fiyatları ve tüm detaylar…

Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Haziran 2021 canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe fiyatlarda düşüş gözlemlense de serbest piyasalardan gelen bilgiye göre altının gram fiyatı halen 500 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan "14 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yatırımcılar tarafından gündeme taşınıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Haziran 2021 canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,15

SATIŞ: 487,80

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Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Haziran 2021 canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

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Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Haziran 2021 canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.672,00

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Kapalıçarşı altın fiyatları 14 Haziran 2021 canlı rakamlar! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.322,00

SATIŞ: 3.417,00

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