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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Giriş Tarihi: 12.06.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 14:58

Kapalıçarşı'dan son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Serbest piyasalardan gelen son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcılar altınını doğru şekilde değerlendirmek üzere canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu kapsamda " Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Son ayların en yüksek seviyelerinde seyreden altının gram fiyatı bu kapsamda dikkatleri üzerine çekiyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel gelişmeler…

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Kapalıçarşı'dan gelen güncel rakamlarıyla yatırımcıların gün içerisinde gündeminde yer almaya devam ediyor. 2020 yılının son aylarında grafiğinde düşüş trendi içerisinde olan altın fiyatları, küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle yönünü yukarı çevirdi. Bu kapsamda yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen binlerce vatandaş " Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı rakamlar…

Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,15

SATIŞ: 487,80

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Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

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Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.672,00

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Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 12 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.322,00

SATIŞ: 3.417,00

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