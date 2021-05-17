Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların yakından takip ettiği konu oluyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamları öğrenmeden yatırımcılar kuyumcuların yolu tutmazken sarı metalin yükseliş ivmesi devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yarım altın 1599 lira, cumhuriyet ve tam altın ise 3 bin lira civarında güne başladı. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru izleyeceği grafik merak konusu oldu. Tam bu noktada küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından 17 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika hareketliliği