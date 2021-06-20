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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:05

'dan son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

'dan ve serbest piyasalardan gelen son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde artış gösteren evlilik merasimleri nedeniyle de alış ve satış fiyatları vatandaşlar açısından büyük önem arz ederken sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gramı 495 TL'den işlem görüyor. İşte canlı ve güncel rakamlarıyla altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

canlı ve güncel rakamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Önceki aylarda rekor üstüne rekor kıran sarı metalin bir süredir 500 TL'nin altındaki fiyatlarda seyrediyor olması dikkatleri üzerine çekti. Hal böyleyken "20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. ve serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 495 TL olarak kaydedildi. İşte son dakika altın fiyatları…

Piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,81

SATIŞ: 480,17

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Piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.268,00

SATIŞ: 3.346,00

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Piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.344,00

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Piyasalardan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 20 Haziran Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.179,93

SATIŞ: 3.241,44

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