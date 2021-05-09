Altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmeleri son dönemde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 484 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek 775, yarım fiyatı ise bin 540 TL olarak kaydedildi. Bu noktada "9 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kapalıçarşıdan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri…