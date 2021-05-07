Kapalıçarşı’dan güncel altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde başlayan altın fiyatlarındaki hareketlilik bu haftada sürüyor. Haftanın son işlem gününde ise altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Serbest piyasalardan gelen anlık verilere göre; altının gram fiyatı 485 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek altın fiyatı ise 777 TL olarak kaydedildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları