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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 18.06.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 09:07

Kapalıçarşı'dan bilgisi: 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili hareketlilik yakından takip ediliyor. Canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken salgın süresince iyi bir yatırım aracı olarak görüldüğü biliniyor. Uzun zamandır yukarı yönlü ivme gösteren sarı metal alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler "22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 451 liradan işlem görüyor. Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgisi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi! 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen verileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bugün yarım altın bin 621 liradan işlem görürken gram altın ise 500 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan sarı metal güncel rakamlar ise bu noktada büyük bir önem kazanıyor. 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları son dakika hareketliliği.

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi! 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,23

SATIŞ: 482,62

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SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi! 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.285,00

SATIŞ: 3.343,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi! 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.292,00

SATIŞ: 3.341,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hareketlendi! 18 Haziran bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.177,75

SATIŞ: 3.243,92

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