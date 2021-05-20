Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumcuya gitmeden önce canlı ve güncel rakamları sorguluyor. Geçen aylardaki yükseliş ivmesini koruyan cumhuriyet altını 3 bin lira civarında iken çeyrek altın 807 TL'den güne başladı. Öte yandan 22 ayar bilezik 452 liradan işlem görerek değer kazandı. Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen sarı metalin Mayıs ayı sonuna doğru çizeceği grafik ise merak konusu oluyor. Yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışanlar için 20 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları!