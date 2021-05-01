Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarından son dakika… Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen ve geçtiğimiz aylarda durgunluğunu bozarak yükselişe geçen sarı metal yatırımcılarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Serbest piyasalardan bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatı 470 TL'den alış görürken öte yandan çeyrek fiyatının ise 755 TL olduğu görülüyor. Bu noktada gün içerisinde "1 Mayıs bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt arıyor. İşte canlı ve güncel altın fiyatları…