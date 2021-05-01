Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 1 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğinde yukarı yönlü bir ivme gösteren altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; 470 liradan işlem gören gram fiyatı yükselişine devam ederken çeyrek fiyatı ise 755 TL olarak kaydedildi. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar ise gün içerisinde "1 Mayıs bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ilişkin yanıtı arıyor. İşte son dakika gelişmeleriyle canlı ve güncel altın fiyatları…