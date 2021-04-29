Son dakika Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Salgın sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gün içerisinde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen binlerce kişi canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 470 TL'den işlem görüyor. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları…