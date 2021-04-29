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Haberler Yaşam Son dakika Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 07:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 08:49

Son dakika 'da hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Salgın sürecinden direkt olarak etkilenen son dakika gelişmeleriyle gün içerisinde binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen binlerce kişi canlı ve güncel rakamları yakından takip ediyor. Bu kapsamda "29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 470 TL'den işlem görüyor. İşte serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları…

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… 'dan gelen haftanın dördüncü işlem gününde de binlerce kişinin gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki ani yükselişle gündemdeki yerini alan sarı metal ardından ise bu yükselişin yerini durgunluğa bıraktı. Öte yandan gün içerisinde "29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları anlık verileri takip etmekte olan vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. İşte altın fiyatlarından gelen son dakika gelişmelerinin detayları…

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,91

SATIŞ: 456,38

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.194,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.125,00

SATIŞ: 3.172,00

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 29 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

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