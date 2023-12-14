Haberler Yaşam Kapatılan Ekşi Sözlük'ü yeni domain ile açtılar! Yazarlar da isyan etti: Kontrol mekanizması yok!

Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:00

Kapatılan Ekşi Sözlük'ü yeni domain ile açtılar! Yazarlar da isyan etti: Kontrol mekanizması yok!

Bugüne kadar birçok skandalla gündeme gelen Ekşi Sözlük, pedofili rezaletinin ardından gelen tepkiler üzerine kapatıldı. İğrenç olayı saklamaya çalışan sözlük yöntemi ise bu konuda da uyanıklık yaptı. Yeni domain üzerinden sözlüğe giriş yapılabileceğini açıkladı. Ancak bu duruma yazarlarından bile tepki yağdı: Artık siteyi kapatanlara lanet okumak yerine şapkayı önünüze alıp bir düşünün derim. Sözlükte her başlıkta küfürler havada uçuşuyor, sürekli nefret suçu işleniyor, sözlükte cidden bir kontrol mekanizmasının olduğu hissedilmiyor!