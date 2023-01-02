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Haberler Yaşam Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 11:29

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni zamla beraber ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidildi. Değişen maaşlar arasında kapıcı apartman görevlisi maaşları da yer alıyor. Bu noktada apartman görevlileri, ''Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

Apartman görevlisi, kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını geçtiğimiz hafta açıkladı. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücretle beraber birçok maaş ve ödeme kalemine de zam geldi. Bu kalemlerden biri de apartman görevlisi ve kapıcı maaşları oldu. Peki, Kapıcı maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2023 apartman görevlisi, kapıcı ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte 2023 yeni kapıcı maaşı son durum…

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU: 8 BİN 506 TL

2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,milyonların merakla beklediği yeni asgari ücreti net 8.506 TL olarak duyurdu.

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Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

2023 KAPICI MAAŞI NE KADAR, APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

2023 Asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlenmesinin ardından apartman görevlisi kapıcı maaşları da netlik kazandı.

Buna göre, 2023 yılında apartman görevlisi kapıcı maaşı 8 bin 506 TL olarak güncellenecek.

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

2022 KAPICI MAAŞI NE KADARDI?

2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Brüt Ücret: 6.471,00

Sigorta Primi İşçi Payı: 905,94

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 64,71

Kesintiler Toplamı: 970,65

NET ÜCRET (Asgari Ücret): 5.500,35

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti (01.07.2022 - 31.12.2022 Dönemi)

Asgari Ücret: 6.471,00

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 1.003,01

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 129,42

İşverene Toplam Maliyeti: 7.603,43

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