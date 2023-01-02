Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

Kapıcı maaşı ne kadar oldu, apartman görevlisi maaşı kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni zamla beraber ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidildi. Değişen maaşlar arasında kapıcı apartman görevlisi maaşları da yer alıyor. Bu noktada apartman görevlileri, ''Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…