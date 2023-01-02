Kapıcı maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücret zammı sonrası 2023 zamlı apartman görevlisi, kapıcı maaşı kaç TL oldu, belli oldu mu?

Apartman görevlisi, kapıcı maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret rakamını geçtiğimiz hafta açıkladı. Net 8 bin 500 TL olan asgari ücretle beraber birçok maaş ve ödeme kalemine de zam geldi. Bu kalemlerden biri de apartman görevlisi ve kapıcı maaşları oldu. Peki, Kapıcı maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası 2023 apartman görevlisi, kapıcı ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte 2023 yeni kapıcı maaşı son durum…