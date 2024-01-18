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Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:26
Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”
Kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybeden bir adam, sosyal hizmet görevlilerinin dehşete düşüren bir manzara ile ölü bulundu. Adam aynı zamanda, babasına sarılmış halde 2 yaşındaki çocuğunun cesedi ile birlikteydi. Ardındaki gerçek ise dehşete düşürdü…