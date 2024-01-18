Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

Bir sosyal hizmet görevlisi, rutin bir ziyaret için 2 Ocak'ta Skegness, Lincolnshire'daki evlerini ziyaret etti ancak herhangi bir yanıt alamadı ve polisle temasa geçti. 4 Ocak'ta tekrar ziyaret ettiler ancak yine yanıt gelmedi. Sosyal hizmet uzmanı o gün tekrar polise başvurdu.