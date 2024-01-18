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Haberler Yaşam Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:26

Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

Kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybeden bir adam, sosyal hizmet görevlilerinin dehşete düşüren bir manzara ile ölü bulundu. Adam aynı zamanda, babasına sarılmış halde 2 yaşındaki çocuğunun cesedi ile birlikteydi. Ardındaki gerçek ise dehşete düşürdü…

Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

Kenneth'in Battersby'nin, son olarak 25 Aralık'ta canlı görüldükten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. 60 yaşındaki adam bulunduğunda ise yanında pijamalarıyla kendisine sarılmış şekilde 2 yaşındaki oğlu Bronson da ölü bulundu.

Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

Bir sosyal hizmet görevlisi, rutin bir ziyaret için 2 Ocak'ta Skegness, Lincolnshire'daki evlerini ziyaret etti ancak herhangi bir yanıt alamadı ve polisle temasa geçti. 4 Ocak'ta tekrar ziyaret ettiler ancak yine yanıt gelmedi. Sosyal hizmet uzmanı o gün tekrar polise başvurdu.

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Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

İngiltere'de yaşanan olayda, sosyal hizmetler tarafından savunmasız olarak sınıflandırılan ve haftalık olarak kontrol edilen Kenneth ve Bronson'un cesetleri, sosyal hizmet görevlisinin eve girmek için ev sahibinin verdiği anahtarı kullandığı 9 Ocak'a kadar bulunamadı.

Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

Küçük çocuğun annesi 43 yaşındaki Sarah Piesse, ise oğlunu en son Kenneth ile kavga ettiğinde, 24 Aralık'tan hemen önce gördüğünü anlattı. Anne Piesse, sosyal hizmetler işini yapsaydı, Bronson'ın hala hayatta olabileceğini söyledi.

Kapının ardında korkunç manzara: Baba ve 2 yaşındaki oğlu ölü bulundu! Sebebi dehşete düşürdü: “Bulduğumuzda babasına sarılmıştı”

Otopsi sonuçlarına göre; Bronson'ın babası öldüğü için açlıktan öldüğü düşünülüyor. Uzmanlara göre Kenneth'in 29 Aralık'tan önce "ölmediği" de veriler arasında yer alıyor.

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