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Kapsül evlerde yaşam

Giriş Tarihi: 29.07.2017 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:19
Kapsül evlerde yaşam

Hong Kong'da dünyanın en küçük apartman daireleri bulunuyor. Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerde üst üste yaşıyor.

Kapsül evlerde yaşam

Alt gelir grubunun yaşadığı evlerde, mutfak, yatak odası, oturma odası birarada bulunuyor.

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Kapsül evlerde yaşam

Nüfusun yoğun, kiraların yüksek olduğu Hong Kong'da, daha çok yaşlı ve işsiz alt gelir grubu aileler bu evlerde yaşıyor.

Kapsül evlerde yaşam

Ranzaların yerleştirildiği dairelerde duvarlara yerleştirilen raflarda ise yemekten kıyafete kadar her türlü ihtiyaç için malzemeler yer alıyor.

Kapsül evlerde yaşam

1104 kilometrelik alanda tam 7 milyon kişi hayat mücadelesi veriyor.

Kapsül evlerde yaşam

1980'li yıllarda uluslararası bir finans merkezi olan Hong Kong, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geldi. 1997 yılında hakimiyetine giren Hong Kong'da zenginlerle fakirler arasında inanılmaz bir uçurum var.

Kapsül evlerde yaşam

dünyanın en kalabalık ülkesi, nufüs 1 milyar 330 milyon.Başkent Pekin ise, en kalabalık kent. Pekin'de 22 milyondan fazla kişi yaşıyor.

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