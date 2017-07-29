Kapsül evlerde yaşam

Hong Kong'da dünyanın en küçük apartman daireleri bulunuyor. Yüz binlerce insan çok katlı apartmanların tuvalet büyüklüğündeki dairelerde üst üste yaşıyor. Alt gelir grubunun yaşadığı evlerde, mutfak, yatak odası, oturma odası birarada bulunuyor. Nüfusun yoğun, kiraların yüksek olduğu Hong Kong'da, daha çok yaşlı ve işsiz alt gelir grubu aileler bu evlerde yaşıyor. Ranzaların yerleştirildiği dairelerde duvarlara yerleştirilen raflarda ise yemekten kıyafete kadar her türlü ihtiyaç için malzemeler yer alıyor. 1104 kilometrelik alanda tam 7 milyon kişi hayat mücadelesi veriyor. 1980'li yıllarda uluslararası bir finans merkezi olan Hong Kong, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geldi. 1997 yılında Çin hakimiyetine giren Hong Kong'da zenginlerle fakirler arasında inanılmaz bir uçurum var. Çin dünyanın en kalabalık ülkesi, nufüs 1 milyar 330 milyon.Başkent Pekin ise, en kalabalık kent. Pekin'de 22 milyondan fazla kişi yaşıyor.