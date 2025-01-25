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Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:36

Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteorolji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil birçok il için kar bekleniyordu fakat beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Sıcak havaları özleyenlere Meteoroloji'den sevindirici haber geldi. Yapılan açıklamaya göre yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları yükselecek. 10 dereceye kadar artacak olan sıcaklıklar Ocak ayının sonuna kadar etkisini gösterecek. Öte yandan Şubat ayı için ise kar ile ilgili bir açıklama geldi. İşte hava durumuyla ilgili son detaylar....

Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteorolji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteorolji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteorolji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteorolji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteorolji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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