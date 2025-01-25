Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteoroloji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.