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Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteoroloji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak
Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
23:04
Kar bekleniyordu güneşli günler geri dönüyor! Meteoroloji il il açıkladı yaz günlerini aratmayacak
Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul dahil birçok il için kar bekleniyordu fakat beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Sıcak havaları özleyenlere Meteoroloji'den sevindirici haber geldi. Yapılan açıklamaya göre yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları yükselecek. 10 dereceye kadar artacak olan sıcaklıklar Ocak ayının sonuna kadar etkisini gösterecek. Öte yandan Şubat ayı için ise kar ile ilgili bir açıklama geldi. İşte hava durumuyla ilgili son detaylar....