Haberler Yaşam Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 14:21

Kar esareti altında defin hikayesi: Film değil gerçeğin ta kendisi!

İstanbul'da 24 Ocak'ta yaşanan kar esareti film senaryolarını aratmayan bir defin öyküsüne sahne oldu. ABD ve Almanya'da yatırımları bulunan işadamı Erkan Gül'ün 85 yaşındaki eniştesi, eski polis memuru Şükrü Kuruçay doğal nedenlerden vefat etti. Bahçelievler Kocasinan Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'na doğru yola çıkıldı. Yolda yoğun kar ve tipi bastırdı. Tüm uyarılara rağmen İBB Mezarlıklar Dairesi defin işlemlerini sürdürüyordu. Cenaze aracı ve Şükrü Kuruçay'ın sevenlerini taşıyan otobüs karda mahsur kaldı. Erkan Gül, tabutu ve imamı lüks cipine aldı. Tayakadın girişinde cip de yolda kaldı. Köylülerden ve yetkililerden yardım istedi, kimse gelmedi. İmamı arayıp, en azından cenazeyi camiye taşımayı önerdi ancak imam kardan gelemeyeceğini bildirdi. Gül, imam ve tabut geceyi araçta geçirdi. Gül, dondurucu soğukta klimayı açmak istese de cenaze ısındığı için kapatmak zorunda kaldı. Ertesi sabah tabut, bazen omuzlarda bazen karda sürülerek taşındı. Önceden kazılan mezar zar zor bulundu. Defin yapıldı ama toprak yoktu, üzeri karla örtüldü. Aile, iki gün sonra mezarlığa giderek mezarı toprakla kapattı. Şükrü Kuruçay, ""Hayatımın en zor gecelerinden biriydi. Keşke hiç yaşanmasaydı. O sıra soğukkanlılığımı korumuştum ama şimdi düşüncesi bile korkutuyor" dedi.