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Haberler Yaşam KAR KAPIYA DAYANDI! İstanbul çevresi beyaz örtüyle kaplanıyor...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 11:57

KAR KAPIYA DAYANDI! İstanbul çevresi beyaz örtüyle kaplanıyor...

Meteoroloji sıcaklıklarda ciddi düşüşlerin olacağı konusunda özellikle yurdun iç ve batı kesimlerini uyarmıştı. Bugün gelen günlük hava durumu tahmin raporunda sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşüş yaşayacağı ifade edilirken İstanbul ve çevresine "Sarı Kod" uyarısı geldi. Yurdun batı ve iç kesimleri bugün kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisinde olacak. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısının detayları...

İstanbul ve çevresine SARI KOD uyarısı! Ani sel, kuvvetli yağış, yıldırım, kar, fırtına...

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi. Bugün yurdun birçok kesiminde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek. İstanbul ve diğer birçok illerde sıcaklıkların 6 dereceye kadar düşeceği bildirildi. Hava durumu tahmin raporunda yapılan uyarıda vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya davet edildi.

İstanbul ve çevresine SARI KOD uyarısı! Ani sel, kuvvetli yağış, yıldırım, kar, fırtına...

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara(Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Mardin çevreleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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İstanbul ve çevresine SARI KOD uyarısı! Ani sel, kuvvetli yağış, yıldırım, kar, fırtına...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30 - 85 kg/m2) olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olmasıbeklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul ve çevresine SARI KOD uyarısı! Ani sel, kuvvetli yağış, yıldırım, kar, fırtına...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul ve çevresine SARI KOD uyarısı! Ani sel, kuvvetli yağış, yıldırım, kar, fırtına...

MARMARA'YA SARI KODLU UYARI
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla doğusunun yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğusunda kuvvetli yağış ve zamanla yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.

KOCAELİ 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olamsı bekleniyor.

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