Kar maskeli soygunculardan dakikalar içinde milyonluk vurgun: İşte kuyumcudaki dehşet anları!

ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

Şahıslar araçla olay yerinden uzaklaşırken kuyumcu birkaç el daha arkalarından ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nurettin Mengühan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.