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Kar maskeli soygunculardan dakikalar içinde milyonluk vurgun: İşte kuyumcudaki dehşet anları!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
11:30
Kar maskeli soygunculardan dakikalar içinde milyonluk vurgun: İşte kuyumcudaki dehşet anları!
İstanbul'da kar maskeli 3 kişi, kiralık otomobil ile gittikleri kuyumcudan milyonlarca liralık altını gasp etti. Olay yerinde yaklaşık 50 el ateş edilirken kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.