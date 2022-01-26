GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDİR?

Gök gürültüsü, yıldırımın oluşma şekline ve konumuna bağlı olarak ani ve şiddetli bir çatlama sesi ya da daha alçak sesli ve uzun süreli gümbürtüler şeklinde duyulabilir. Yıldırım olmadan gök gürültüsü oluşması mümkün değildir. Ancak yıldırım oluşması için her zaman fırtına bulutlarına ihtiyaç yoktur. Yıldırımlar, volkanik patlamalar ve büyük orman yangınları sırasında da gözlenebilir.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'den uzman isimlere göre kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek. Şiddetlenmesinin nedeni deniz üzerinden, Karadeniz üzerinden tam kuzeyli akımlarla geliyor Marmara bölgesine. Nemi aldığı için Karadeniz'den biraz fazla kar yağışı bırakacak. Akşam saatlerinde biraz azalacak ama devam edecek kar yağışı. Yarın da devam edecek, Salı günü de devam edecek. Hatta Çarşamba sabahına da sarkma ihtimali var.