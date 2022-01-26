Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken kar yağarken gök gürültüsünün sebebi araştırılıyor. İstanbul'da an itibariyle hızını arttıran kar yağışına gök gürlemesi de eklenince vatandaşlar paniğe soktu. Denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasıyla meydana gelir. Peki Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, şimşek çakmasının sebebi nedir? Gök gürültülü kar yağışı neden olur?