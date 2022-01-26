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Haberler Yaşam Kar yağarken gök gürültüsü normal mi, ne anlama gelir, neden olur, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?
Giriş Tarihi: 26.01.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:43

Kar yağarken gök gürültüsü normal mi, ne anlama gelir, neden olur, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken kar yağarken gök gürültüsünün sebebi araştırılıyor. İstanbul'da an itibariyle hızını arttıran kar yağışına gök gürlemesi de eklenince vatandaşlar paniğe soktu. Denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasıyla meydana gelir. Peki Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, şimşek çakmasının sebebi nedir? Gök gürültülü kar yağışı neden olur?

Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, normal mi, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle yaşanan gök gürültüsü vatandaşları şaşkına çeviriyor. Akşam saatleri itibariyle kar yağışı etkisini arttırdı ve şimşek çakması da buna eklendi. Doğa olaylarından biri olan bu olayla ilgili olarak Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, şimşek çakmasının sebebi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Peki Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, şimşek çakmasının sebebi nedir? Gök gürültülü kar yağışı neden olur?

Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, normal mi, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDEN OLUR?

Kar yağarken gök gürültüsü genellikle kıyı bölgelerde yaşanmaktadır. Çünkü denizin üzerindeki hava soğuktur. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesi ile bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşuyor. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü oluşuyor.

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK NEDEN ÇAKAR?

Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir. Meteoroloji Uzmanı Melik Ahmet Taştan konuyla ilgili ''Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükseliyor. Yükselen hava bulut içerisinde küçük dolu tanelerine dönüşüyor. Bu dolular bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçince gök gürültüsü oluşturuyor. Zaman zaman karasal bölgelerde de kar yağışı sırasında bu sesler duyulabilir." dedi.

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Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, normal mi, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?

GÖK GÜRÜLTÜSÜ NEDİR?

Gök gürültüsü, yıldırımın oluşma şekline ve konumuna bağlı olarak ani ve şiddetli bir çatlama sesi ya da daha alçak sesli ve uzun süreli gümbürtüler şeklinde duyulabilir. Yıldırım olmadan gök gürültüsü oluşması mümkün değildir. Ancak yıldırım oluşması için her zaman fırtına bulutlarına ihtiyaç yoktur. Yıldırımlar, volkanik patlamalar ve büyük orman yangınları sırasında da gözlenebilir.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'den uzman isimlere göre kar yağışı bugün akşama kadar devam edecek. Şiddetlenmesinin nedeni deniz üzerinden, Karadeniz üzerinden tam kuzeyli akımlarla geliyor Marmara bölgesine. Nemi aldığı için Karadeniz'den biraz fazla kar yağışı bırakacak. Akşam saatlerinde biraz azalacak ama devam edecek kar yağışı. Yarın da devam edecek, Salı günü de devam edecek. Hatta Çarşamba sabahına da sarkma ihtimali var.

Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, normal mi, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?
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Kar yağarken gök gürültüsü ne anlama gelir, neden olur, normal mi, gök gürültülü kar yağışı neden olur? Karda şimşek çakmasının sebebi nedir?
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