Haberler
Yaşam
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? "Meteoroloji uyardı!" İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 07.02.2025 08:02
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
08:02
KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? "Meteoroloji uyardı!" İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu
Tüm yurdu etkisi altına alan yağışın ve soğuk havaların ardından vatandaşlar hava tahmin raporlarını kontrol etmeye başladı. Son dakika hava tahminleri il il Meteoroloji tarafından duyuruldu. İstanbul'da çarşamba gününden itibaren etkili olan kar, kentin yüksek bölgelerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. Cuma günü için ise yeni bir uyarı yapıldı. Yağışlar artarak devam edecek. Peki, kar yağışı devam edecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu