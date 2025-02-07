KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? "Meteoroloji uyardı!" İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı