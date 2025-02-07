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Haberler Yaşam KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? "Meteoroloji uyardı!" İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 07.02.2025 08:02 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 08:02

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? "Meteoroloji uyardı!" İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

Tüm yurdu etkisi altına alan yağışın ve soğuk havaların ardından vatandaşlar hava tahmin raporlarını kontrol etmeye başladı. Son dakika hava tahminleri il il Meteoroloji tarafından duyuruldu. İstanbul'da çarşamba gününden itibaren etkili olan kar, kentin yüksek bölgelerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor. Cuma günü için ise yeni bir uyarı yapıldı. Yağışlar artarak devam edecek. Peki, kar yağışı devam edecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

Kar yağışı ve termometrelerde görülen düşük hava sıcaklıkları tüm yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Yoğun yağışlar sebebiyle birçok ilde eğitime ara verilirken buzlanma ve don tehlikesi için de uyarılar yapıldı. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde şiddeti arttırmaya devam eden yağışlar için Meteoroloji uyarıları geldi. Megakenti iki gündür etkisi altına alan karın devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. Peki, kar yağışı devam edecek mi? İşte il il hava durumu raporu

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

METEOROLOJİ 19 İLİ SARI KODLA UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 0°C, 7°C
Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 6°C
Çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Şubat hava durumu raporu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -7°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -5°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

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