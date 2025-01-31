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Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
18:27
Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den ve AKOM'dan kar uyarıları peş peşe geldi. Yapılan açıklamalara göre, Şubat ayı itibarıyla hava sıcaklıklarında büyük düşüş gerçekleşecek. Sibirya soğukları 81 ilde etkisi gösterecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için net tarih verildi. Soğuk havalar etkisini 1 hafta boyunca sürdürecek. Kış tekrar soğuk yüzünü gösterecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...