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Haberler Yaşam Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:27

Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den ve AKOM'dan kar uyarıları peş peşe geldi. Yapılan açıklamalara göre, Şubat ayı itibarıyla hava sıcaklıklarında büyük düşüş gerçekleşecek. Sibirya soğukları 81 ilde etkisi gösterecek. Öte yandan İstanbul ve Ankara'da kar yağışı için net tarih verildi. Soğuk havalar etkisini 1 hafta boyunca sürdürecek. Kış tekrar soğuk yüzünü gösterecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için bir son dakika kar uyarısı yapıldı. İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi

SICAKLIK 6 İLA 12 DERECE DÜŞECEK

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre; Ülke genelinde önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması tahmin ediliyor.

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Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi

SOĞUK HAVA 1 HAFTA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi, soğuk havanın da salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarının takip edilmesi tavsiye edildi.

Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi

İSTANBUL İÇİN TARİH NETLEŞTİ: KAR GELİYOR

Öte yandan Şubat ayına girilmesiyle birlikte kış koşulları yeniden kendini hissettirecek. İstanbul yeni haftayla birlikte soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 5-6 Şubat arasında İstanbul için kar alarmı verildi.

Pazartesi günü Trakya'da başlayan kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

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