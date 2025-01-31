Kar yağışı için net tarih verildi! Kar İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için bir son dakika kar uyarısı yapıldı. İstanbul'a yılın ilk karının ne zaman yağacağı belli oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.