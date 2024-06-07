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Haberler Yaşam KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle
Giriş Tarihi: 07.06.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 20:47

KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle

Kara Ağaç Destanı her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 15. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için "Kara Ağaç Destanı izle araştırması yapılıyor." Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu Ömer ile Sultan, Celal Ağa'yı Merdo'nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kara Ağaç Destanı sezon finali izle ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle

Kara Ağaç Destanı yeni bölümüyle gündemde. TRT1 ekranlarında her Cuma ekrana gelen dizi için canlı izle araştırmaları başladı. Bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü merak ediliyor. Işte, yeni bölümüyle Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm izle

KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle

KARAAĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE

Karaağaç Destanı dizisi sezon finalini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle

KARAAĞAÇ DESTAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer ile Sultan, Celal Ağa'yı Merdo'nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Ömer, bu süreçte Celal Ağa'nın yanında dururken Celal Ağa da ciddi bir karar alır.

KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle

Sultan, dengeleri altüst etmemek adına büyük sırrı Ömer'le paylaşmaktan vazgeçer. Ömer'in Gülnaz'dan ayrılıp Sultan'a kavuşabilmesi için Merdo sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ömer, hesaplaşmak için dört bir yanda Merdo'yu arar

KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle

Kader; Ömer, Sultan, Merdo ve Gülnaz'ı büyük bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Artık herkes için karar vaktidir.

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