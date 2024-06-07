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KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle
Giriş Tarihi: 07.06.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
20:47
KARA AĞAÇ DESTANI SEZON FİNALİ İZLE | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm tıkla-canlı izle
Kara Ağaç Destanı her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 15. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için "Kara Ağaç Destanı izle araştırması yapılıyor." Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu Ömer ile Sultan, Celal Ağa'yı Merdo'nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kara Ağaç Destanı sezon finali izle ekranı