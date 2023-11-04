KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

BİR AY ERKEN YAĞABİLİR

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli.