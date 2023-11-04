KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu, gelen son haberler sonucu vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı. El Nino'nun Türkiye'yi vurmasıyla birlikte soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Ülke genelinde rekor sıcaklık düşüşü beklenirken, Kasım ayında 22 derece sıcaklığı gören metropol sakinleri şimdiden soğuklara alışmaya başlaması gerekiyor. İstanbul valisi Davut Gül, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kara kış böylece tahmin edilenden erken gelecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?