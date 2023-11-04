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Haberler Yaşam KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor
Giriş Tarihi: 04.11.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 15:27

KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu, gelen son haberler sonucu vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı. El Nino'nun Türkiye'yi vurmasıyla birlikte soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Ülke genelinde rekor sıcaklık düşüşü beklenirken, Kasım ayında 22 derece sıcaklığı gören metropol sakinleri şimdiden soğuklara alışmaya başlaması gerekiyor. İstanbul valisi Davut Gül, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kara kış böylece tahmin edilenden erken gelecek. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu ay yağar mı sorusu yanıt arıyor. Uzmanlar El Nino sebebiyle şiddetli bir kış geçireceğimizi ön görürken, İstanbul Valisi Gül ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.

KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

VALİ KAR UYARISINDA BULUNDU

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 3. Dönem Toplantısı'nda kar açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Karla mücadele çalışmalarını şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerine yer verdi.

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KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

Vali Gül, "Kış, yaklaşıyor. Kar yağışının ne kadar ve nasıl olacağı belli değil fakat kar yağdığında İstanbul'umuzda ne olacağı ve ne ile karşılaşılacağı belli. Karla mücadele noktasında alt yapı hizmetlerine kadar yapacağımız çalışmaları şimdiden planlayacağız."

KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

BİR AY ERKEN YAĞABİLİR

"Karın ne zaman yağacağı ve ne kadar yağacağı belli değil ama şunu biliyoruz. Kasım ayına girdik. Ya bir ay erken ya bir ay geç, mutlaka kar yağacak. Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli.

KARA KIŞ ERKEN UĞRAYACAK! İstanbul’da kar ne zaman yağacak uzmanlar açıkladı! El Nino Türkiye’ye geliyor

O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var. Özellikle meteorolojik verileri takip edelim. Okulların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının planlamasını son dakika değil önceden planlayıp çalışmamız lazım."

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