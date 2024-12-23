Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, Protekiz ve Kuzey Makedonya polisi de iki baronu yakalamak için birbirleriyle yarışmaya başladı. 2020'de ise organize suç örgütlerinin iletişim kurmak amacıyla kullandığı kripto mesajlaşma hattı Sky ECC'nin şifrelerini kıran polis, ikili ile ilgili birçok bilgiye ulaştı. Aynı yıl Belçika'nın Anvers şehrindeki bir depoda yakalanan 4 ton 200 kilo kokainin henüz 29 yaşındaki Bolle Jos'a ait olduğu ortaya çıkarken, Isaac Bignan'ın ise 5 ton 700 kilo kokaini kısa bir süre önce Avrupa'ya taşıdığı belirlendi. Çetenin ayrıca uyuşturucu uğruna işlediği onlarca cinayet ve bombalı saldırı da deşifre oldu.