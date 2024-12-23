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Haberler Yaşam Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:41

Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

İnterpol tarafından tüm dünyada kırmızı bültenle aranırken Isparta'da yakalanan "Kara Mamba" lakaplı uyuşturucu baronu, Hollanda'ya iade edildi. Özel bir hapishaneye konulan Bignan, Avrupa'da tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından ve uyuşturucu uğruna işlenen onlarca cinayetten sorumlu tutuluyordu. İsaac Bignan'ın Gana'da başlayıp Isparta'da son bulan hikayesine SABAH ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

Gana'da 1995'te dünyaya gelen İsaac Bignan, Hollanda'nın Rotterdam kentinde büyüdü. Daha küçük yaşlarda uyuşturucuyla tanışan Bignan, kısa sürede bölgede azılı bir suç liderine dönüştü. Çete savaşlarında rakiplerine düzenlediği bombalı saldırılar nedeniyle "Bom" lakabını alırken, acımasızlığı nedeniyle de suç örgütleri arasında dünyanın en zehirli yılanı "Kara Mamba" olarak adlandırıldı. Hızla güçlenen Bignan Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından 'Bolle Jos (Tombul Jos)' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers ile ile çalışmaya başlayınca, imparatorluğunu da kurdu.

Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

Almanya, Belçika, Fransa, İspanya, Protekiz ve Kuzey Makedonya polisi de iki baronu yakalamak için birbirleriyle yarışmaya başladı. 2020'de ise organize suç örgütlerinin iletişim kurmak amacıyla kullandığı kripto mesajlaşma hattı Sky ECC'nin şifrelerini kıran polis, ikili ile ilgili birçok bilgiye ulaştı. Aynı yıl Belçika'nın Anvers şehrindeki bir depoda yakalanan 4 ton 200 kilo kokainin henüz 29 yaşındaki Bolle Jos'a ait olduğu ortaya çıkarken, Isaac Bignan'ın ise 5 ton 700 kilo kokaini kısa bir süre önce Avrupa'ya taşıdığı belirlendi. Çetenin ayrıca uyuşturucu uğruna işlediği onlarca cinayet ve bombalı saldırı da deşifre oldu.

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Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

Anvers'te kanlı bir saldırıya karışan Bignan, uyuşturucu kaçakçılığı ve bombalı saldırı suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasından kısa bir süre önce ülkeden kaçtı. Avrupa'daki 10 milyar dolarlık uyuşturucu trafiğini yürüten iki küresel baron için için İnterpool kırmızı bülten çıkardı. Hollanda polisi ise Bolle Jose için 200 bin Euro ödül koydu.

Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

Avrupa'da her yerde aranan İsaac Bignan, geçen yıl Haziran'da, 2 adamıyla birlikte, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde aracında yakalandı. Ev hapsi" verilen Bignan, kaçmak üzereyken yeniden gözaltına alındı. Özel bir ekiple İstanbul'a getirilen Bignan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçen yıl Hollanda hükümetinin iade talebini değerlendiren İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Bignan'ın ülkesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılması nedeniyle iadesine karar verdi.

Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu

Bignan, işlemlerin tamamlanmasıyla bir buçuk yıl aradan sonra geçen Perşembe, Türk İnterpolü tarafından gizli bir şekilde Hollanda'ya iade edildi. Uyuşturucu baronu cezasını çekmek üzere, Vught'da bulunan ve özel olarak korunan Extra Beveiligde Inrichting (EBI) hapishanesine sevk edildi...

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