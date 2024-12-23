Haberler
Yaşam
Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
09:41
Kara Mamba’nın Gana’da başlayan hikayesi Isparta’da son buldu! 8 ülkeyi peşinden koşturdu
İnterpol tarafından tüm dünyada kırmızı bültenle aranırken Isparta'da yakalanan "Kara Mamba" lakaplı uyuşturucu baronu, Hollanda'ya iade edildi. Özel bir hapishaneye konulan Bignan, Avrupa'da tonlarca uyuşturucunun sevkiyatından ve uyuşturucu uğruna işlenen onlarca cinayetten sorumlu tutuluyordu. İsaac Bignan'ın Gana'da başlayıp Isparta'da son bulan hikayesine SABAH ulaştı.