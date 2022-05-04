Haberler Yaşam Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022

Giriş Tarihi: 04.05.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 14:31

Çekimleri Edirne'de gerçekleşen Kara Tahta yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Miray Daner'in rol aldığı yapımın son bölümünde Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Bu akşam 5.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi TRT1 yayın akışında görülmüyor. Bilindiği üzere bayram dolasıyla pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Peki Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022