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Haberler Yaşam Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022
Giriş Tarihi: 04.05.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 14:31

Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022

Çekimleri Edirne'de gerçekleşen Kara Tahta yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Furkan Andıç, Miray Daner'in rol aldığı yapımın son bölümünde Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Bu akşam 5.bölümüyle ekrana gelmesi beklenen dizi TRT1 yayın akışında görülmüyor. Bilindiği üzere bayram dolasıyla pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmıyor. Peki Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022

Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022

Kara Tahta yeni bölüm TRT 1 yayın akışında yer almadı. 5.bölümü merakla bekleyen televizyon izleyicileri bu noktada, " Kara Tahta bu akşam var mı? Kara Tahta neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Mayıs 2022 TRT 1 yayın akışı listesi ile diziye dair merak edilen bilgiler…

Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022

KARA TAHTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kara Tahta yeni bölüm 11 Mayıs 2022 tarihinde TRT 1 ekranlarında olacak.

KARA TAHTA BU AKŞAM VAR MI? (4 MAYIS 2022)

TRT 1 ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Kara Tahta yeni bölüm 4 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmayacak. Dizinin Ramazan Bayramı tatili için ara verdiği biliniyor.

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Kara Tahta bu akşam var mı, neden yok? Kara Tahta yeni bölüm ne zaman? TRT1 tv yayın akışı 4 Mayıs 2022

TRT1 YAYIN AKIŞI 4 MAYIS 2022

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta (Altyazılı)

00:30 Dengi Dengine

02:25 Bir İyilik Hikayesi

02:40 Kara Tahta (Altyazılı)

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