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Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden 'da, bağ bozumu başlayan kara üzüm, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağ ve bahçelere giren tarım işçileri, sepetlere doldurdukları kara üzümü, traktörlerle şıra alanına taşıyor. Burada yıkanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye has beyaz toprakla birlikte ezilip şıra haline getiriliyor. Büyük bakır kazanlarda ve odun ateşinde kaynatılan şıra, daha sonra tepsi ve çeşitli kaplara konularak evlerin damlarında güneşe bırakılıyor. Yaklaşık 2 gün boyunca güneş altında bekletilen şıra, katılaşarak sağlık açısından büyük faydaları olan pekmeze dönüşüyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.08.2019 11:33
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
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Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
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Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
Kara üzüm pekmezinin damaklara yolculuğu başladı
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