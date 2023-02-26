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Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik görür görmez riskli iniş yaptı
Giriş Tarihi: 26.02.2023 07:58
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
07:58
Kara yazdıkları not hayatlarını kurtardı! Mehmetçik görür görmez riskli iniş yaptı
Son dakika haberler: Deprem felaketinde 3 gün boyunca köydeki evlerinde mahsur kalan aile, karın üzerine ayaklarıyla "YARDIMET" yazdı. Görevi yardım taşımak olan ve bunu yapan askeri helikopterin pilotu Jandarma Albay Aytekin Çakırerk, yazıyı görünce risk alıp yamaca iniş yaptı. Yaşlı çift ile iki çocuğa yardım ulaştırıldı.