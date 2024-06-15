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Karabük bayram namazı saati 2024! Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
15:20
Karabük bayram namazı saati 2024! Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Karabük bayram namazı saati 2024 belli oldu. Diyanet yayınladığı takvimle birlikte Karabük bayram vakti başta olmak üzere 81 ildeki bayram namazı saatlerine yer verdi. Bu noktada, 'Karabük'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 16 Haziran Pazar Karabük bayram namazı vakti