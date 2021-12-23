Bugün Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

KARABÜK'TE BİR İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Artvin İl Merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerimizdeki tüm sınıflarda, Şavşat İlçemizde ise Meydancık İlk/Ortaokulunda 23 Aralık 2021 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.