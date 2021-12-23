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Haberler Yaşam Bugün Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 23.12.2021 00:55 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 08:13

Bugün Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Yurttaki kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Karabük ve Artvin'de okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler bugünkü durumu merak ediyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Peki Karabük ve Artvin'de okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Karabük ve Artvin'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? İşte son bilgiler

Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Karabük ve Artvin'de okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop, Zonguldak, Rize'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Kastamonu ve Giresun'da okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Karabük ve Artvin'de okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Karabük ve Artvin'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

KARABÜK'TE BİR İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Artvin İl Merkezi, Borçka ve Murgul İlçelerimizdeki tüm sınıflarda, Şavşat İlçemizde ise Meydancık İlk/Ortaokulunda 23 Aralık 2021 Perşembe günü eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

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Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış (21-75kg/m2) bekleniyor.

Yağışların 700 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması ve zamanla hava sıcaklığında azalmaya bağlı olarak kar yağışının 100 m üzeri yüksek kesimlerde de etkili olması bekleniyor. Bölgede kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi? Bugün 23 Aralık Karabük ve Artvin’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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