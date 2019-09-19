Karabük'te kan donduran olay! "Çok korktum, yemek bile yiyemedim"

Karabük'te patileri kesilmiş ölü kedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Kedinin patilerinin neden kesildiği henüz netleşmedi. Karabük'te kan donduran olay! Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta vatandaşlar, patileri kesik ölü kedi olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kediye zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri ise kediyi gömmek üzere bulunduğu yerden aldı. Kediyi bulan vatandaşlardan Bora Cebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 patisi kesilmiş bir kedi bulduklarını ve hemen yetkililere haber verdiklerini söyledi. Olaya çok üzüldüklerini belirten Çebi, kediye bu davranışta bulunanların tespit edilmesini istediklerini kaydetti. Hatice Yavuz, 'Eşim, camiye giderken görmüş. Acaba bizim kedi yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm' dedi.