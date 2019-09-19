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  • Karabük'te kan donduran olay! "Çok korktum, yemek bile yiyemedim"

'te kan donduran olay! "Çok korktum, yemek bile yiyemedim"

'te patileri kesilmiş ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Kedinin patilerinin neden kesildiği henüz netleşmedi.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 15:41
Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim

'te kan donduran olay! Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta vatandaşlar, patileri kesik ölü olduğunu gördü.

Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kediye zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.

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Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim

Zabıta ekipleri ise kediyi gömmek üzere bulunduğu yerden aldı. Kediyi bulan vatandaşlardan Bora Cebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 patisi kesilmiş bir bulduklarını ve hemen yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim

Olaya çok üzüldüklerini belirten Çebi, kediye bu davranışta bulunanların tespit edilmesini istediklerini kaydetti.

Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim

Hatice Yavuz, "Eşim, camiye giderken görmüş. Acaba bizim yavrularımız mı diye koşup geldim. Baktım ki değil. Görünce çok korktum, yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm" dedi.

Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim
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Karabük'te kan donduran olay! Çok korktum, yemek bile yiyemedim
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