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'te korkunç olay!

Giriş Tarihi: 29.08.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 15:31
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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!

'ün Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkii üzerinde kimyasal yüklü tankerin çaya uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Karabük-Çankırı Karayolu İsmetpaşa mevkii Musaefendi köprüsünde meydana geldi.

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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!

Çankırı istikametine seyir halinde olan Özcan Tunalı (47) yönetimindeki kimyasal madde yüklü 77 DD 659 plakalı tanker sürücüsünün kontrolünü kaybederek Musaefendi köprüsü mevkiide çaya uçması sonucu tankerin altında kalan 47 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!

Olay yerine ihbar üzerine AFAD, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda sürücü Tunalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!

KİMYASAL MADDE SUYA KARIŞTI

Kaza yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme yapıldıktan sonra hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Eskipazar Hastanesi morguna kaldırıldı.

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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!

Ayrıca tankerdeki kimyasal maddenin suya karışması sonucu, çaydaki balıkların ölüleri kıyıya vurdu.

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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!

İşte o anlar...

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'te korkunç olay!
Karabük'te korkunç olay!
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