Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2021

22 Aralık Çarşamba günü için Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.