Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken Karabük'te okullar tatil mi merak ediliyor. Ülkenin genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 22 Aralık yarın Karabük'te okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Karabük'te okullar tatil mi? 22 Aralık' Karabük'te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı? İşte son bilgiler