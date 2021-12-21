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Haberler Yaşam Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 23:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 23:02

Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelirken Karabük'te okullar tatil mi merak ediliyor. Ülkenin genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ederek 22 Aralık yarın Karabük'te okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Karabük'te okullar tatil mi? 22 Aralık' Karabük'te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı? İşte son bilgiler

Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Karabük'te okullar tatil mi, 22 Aralık Karabük'te yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Valilik veya MEB'ten Karabük'teki okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Karabük'te okullar tatil mi? 22 Aralık'ta Karabük'te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK 2021

22 Aralık Çarşamba günü için Karabük'te okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

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Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

KARABÜK'TE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu uyarı verdiği Karabük'te etkisini giderek artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük-Safranbolu karayolu aniden bastıran karla beyaza bürünürken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sürücülerden bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafik felç oldu.

Karla kaplı yolda rampa aşağıya doğru Bulak Kavşağı mevkiine inmek isteyen kamyon, önündeki otomobile çarpmamak için karşı şeride geçti. Durmakta zorlanan kamyon, korna çala çala karayoluna indiği sırada diğer araçlara çarpmadan son anda durabildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ediyor.

Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
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Karabük’te okullar tatil mi? 22 Aralık’ Karabük’te yarın okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?
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