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Haberler Yaşam Karadeniz'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 09:39

'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...

Küçük kuşların şaşırtan yolculuğu! 8 gram bir kuş, 'i bir gecede geçebiliyor... - ile tarafından gerçekleştirilen halkalama, 8 ile 10 gram ağırlığındaki bir kuşun gecede yaklaşık 500 kilometre yol aldığını gösterdi.

Karadeniz'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...

- ile , kuşların göç yollarını belirlemek için halkalama çalışması başlattı.

Karadeniz'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...

Çalışma kapsamında zararsız ağlar ile yakalanan kuşlar, akademisyenler tarafından inceleniyor.

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Karadeniz'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...

Ağlara takılan kuşlarda bacak boyu, tüy büyüklüğü, kanat genişliği, kuyruk boyutu, vücuttaki yağlanma durumu gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra herhangi bir hastalığı olup olmadığı ve kene taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor.

Karadeniz'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...

Ardından kuş, tekrar doğaya salınıyor. Bir başka istasyondaki ağa takıldığında da halkaların üzerinde yazan bilgiler ile o kuş türünün nasıl bir göç yolu izlediği, tür sayılarındaki değişiklikler gibi önemli bilgiler elde ediliyor.

Karadeniz'i bir gecede geçiyor! Şaşırtan yolculuk...

Dünya genelindeki istasyonlar birbirleriyle veri alışverişinde bulunuyor.

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