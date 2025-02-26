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Haberler Yaşam Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 15:34

Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Karaman İmsakiye listesi ile oruca başlanacak saat ve iftar vakti belli oldu. Sahur ve iftar vakitleri her ilde farklıdır ve her gün birkaç dakika değişiklik gösterir. Bu sebeple bu saatler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Karaman İmsakiye ile incelenmelidir. Peki, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte 2025 İmsakiye ile Karaman iftar vakti hakkında detaylar…

Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Karaman iftar vakti, bu ilde ikamet edip oruç açma saatlerini inceleyenler tarafından araştırılıyor. Bu yıl 29 gün tutulacak olan Ramazan orucu için 2025 İmsakiye takvimi yardımcı olacak. Peki, Karaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte detaylar…

Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KARAMAN İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:52

İftar Vakti: 18:48

2 Mart 2025 Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

İftar Vakti: 18:49

3 Mart 2025 Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:49

İftar Vakti: 18:50

4 Mart 2025 Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:48

İftar Vakti: 18:51

5 Mart 2025 Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

İftar Vakti: 18:52

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Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KARAMAN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Karaman için ilk teravih vakti 20:01 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:01

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:02

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:03

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:04

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:05

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:06

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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