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Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
15:34
Karaman iftar vakti 2025: Karaman İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Karaman İmsakiye listesi ile oruca başlanacak saat ve iftar vakti belli oldu. Sahur ve iftar vakitleri her ilde farklıdır ve her gün birkaç dakika değişiklik gösterir. Bu sebeple bu saatler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Karaman İmsakiye ile incelenmelidir. Peki, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte 2025 İmsakiye ile Karaman iftar vakti hakkında detaylar…