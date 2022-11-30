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Haberler Yaşam Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:59

Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

250 bin sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 751 konutun sahibini bulacağı Karaman TOKİ kura çekilişi tarihleri açıklandı. Akabinde Karaman TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Karaman'da ikamet eden vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Başyayla, Kazımkarabekir, Akçaşehir, Merkez Karaman TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. Peki, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Karaman kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Karaman ilinde inşa edilecek 751 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı şimdiden araştırılmaya başlandı. Belirlenen takvim doğrultusunda Karaman TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Başyayla, Kazımkarabekir, Akçaşehir, Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi!

Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ KARAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, 1-7 Aralık 2022 haftası için güncellendi.

Belirtilen tarihler arasında yapılacak çekilişler ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgesindeki illerde bulunan 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 4 ilçede toplamda 751 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Karaman kura çekilişi 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 13:00'te başlayacak kuralar, Karaman Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

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Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ KARAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte, TOKİ Karaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

KARAMAN BAŞYAYLA 3. ETAP 45 SOSYAL KONUT

KARAMAN KAZIMKARABEKİR 216 SOSYAL KONUT

KARAMAN AKÇAŞEHİR 2. ETAP 150 SOSYAL KONUT

KARAMAN MERKEZ 340 SOSYAL KONUT

Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

2022 TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Karaman kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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