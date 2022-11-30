Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

250 bin sosyal konut projesinde TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 751 konutun sahibini bulacağı Karaman TOKİ kura çekilişi tarihleri açıklandı. Akabinde Karaman TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Karaman'da ikamet eden vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Başyayla, Kazımkarabekir, Akçaşehir, Merkez Karaman TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi araştırılıyor. Peki, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Karaman kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…