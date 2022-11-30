Karaman TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı || 2022 TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

TOKİ Karaman kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Karaman ilinde inşa edilecek 751 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı şimdiden araştırılmaya başlandı. Belirlenen takvim doğrultusunda Karaman TOKİ kura sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Başyayla, Kazımkarabekir, Akçaşehir, Merkez kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Karaman kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ Karaman kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi!