Karaman'da bir mağarada saklanıyor

Peynire özelliğini veren sürecin bundan sonra başladığını anlatan Alkan, şöyle devam etti:

"Peynirler köyün yukarısındaki mağaraya konuluyor. Mağaranın sıcaklığı yaz kış 5 derece civarında. Bir bakıma doğal soğuk hava deposu. Mağaradaki özel bir bakteri sayesinde değişik renklerde konulan peynir tulumları kızıl bir renk alıyor. Mağarada bulunan bakteri başka ortamlarda üretilemiyor. Bu yüzden özel bir ürün. Dünyada da peynir otoriterleri tarafından bilinen ve aranan bir peynir. Avrupa'da çeşitli yarışmalarda ödülleri var."