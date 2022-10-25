Haberler Yaşam KARAVAN SÜRPRİZİ! A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı: 27 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 25.10.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 15:58

KARAVAN SÜRPRİZİ! A101 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı: 27 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesiyle milyonların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tekne satışı yapan market zinciri bu kez son dönemin popüler araçlarından olan karavan sürpriziyle binlerce kişinin ilgisini çekti. Üstelik bu karavan 3.40 metre uzunluğunda ve çekilebilir olacak. Bu kapsamda kataloğu incelemek isteyenler "27 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu dev indirimleri ve detaylar.