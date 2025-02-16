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KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
23:49
KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
ATV ekranlarının etkileyici hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Kardelenler, yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin hayatlarını konu alıyor. Son bölümde komadan uyanan Arif, kendini beklenmedik bir durumda bulurken, Menekşe ve ailesi de büyük bir şok yaşar. Haftaya olacaklar merakla bekleniyor. Peki, Kardelenler'in 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı?