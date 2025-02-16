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Haberler Yaşam KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:49 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:49

KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV ekranlarının etkileyici hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisi Kardelenler, yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin hayatlarını konu alıyor. Son bölümde komadan uyanan Arif, kendini beklenmedik bir durumda bulurken, Menekşe ve ailesi de büyük bir şok yaşar. Haftaya olacaklar merakla bekleniyor. Peki, Kardelenler'in 4. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

ATV'nin sevilen Kardelenler, yeni bölüm fragmanıyla araştırılıyor. Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı yapımın yönetmenliğini Serkan Birinci üstleniyor. İzleyiciler, yeni bölümde kardeşlerin hayatında yaşanacakları merakla bekliyor. İşte Kardelenler 4. bölüm fragmanı izle

KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KARDELENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

ATV'nin her pazar akşamı yayınlanan dizisi Kardelenler'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm tanıtımını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

KARDELENLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KARDELENLER SON BÖLÜM İZLE

Kardelenler dizisi 16 Şubat Pazar akşamı 3. bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

KARDELENLER SON BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

KARDELENLER SON BÖLÜM ÖZETİ

"Başım büyük belada..."

"Sakin ol hayat! Konuşarak halledebiliriz. Hırpalamana gerek yok."

Kebapçıda çıkan yangının içinde kalan Fatoş, apar topar hastaneye kaldırılırken, Arif ile Kahraman'ın arasındaki tartışma, hastane koridorlarına kadar sıçrar.

KARDELENLER 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: ATV ile Kardelenler yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Komadan uyanıp neye uğradığını şaşıran Arif'i, Menekşe'ler de daha da büyük bir şok beklemektedir. Gündoğan Koleji bursluluk sınavını kazanamayan Ferit ile Aysel, sonuçlara itiraz etmek üzere okulun yolunu tutarlar.

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