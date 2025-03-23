Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:31

KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

"Kardelenler" dizisi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana çekmeye devam ediyor. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yağtu gibi usta isimleri buluşturan yapım, yıllar sonra bir araya gelen kardeşlerin geçmişle yüzleşmelerini ve derinlere gömülen sırların ortaya çıkışını işliyor. Son bölümün ardından merak dozu iyice artarken, izleyiciler heyecanla 9. bölüm fragmanını bekliyor. Yeni bölümde ise büyük sırlar açığa çıkarken, karakterler arasında gerilim dolu anlar yaşanacak. Peki, "Kardelenler" izleyicilerini bu kez nasıl bir sürprizle karşılayacak?

KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kardelenler, bu akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Senaryosu Gül Abus Semerci imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümüyle ilgili detaylar ve 9. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, Kardelenler'in yeni bölümüne dair tüm gelişmeler...

KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardelenler'in yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile seyredebilirsiniz.

KARDELENLER FRAGMAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

.

KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

.

KARDELENLER 9. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! ATV ile Kardelenler dizisinde haftaya neler yaşanacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ